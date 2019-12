Il negozio di Ferramenta Online di Fb Ingros è, da anni, una garanzia di professionalità

F.B. Ingros è il negozio di ferramenta online che non ti aspetti. Nata come azienda a conduzione familiare dalla forte presenza territoriale, dopo oltre 40 anni di attività la qualità dei prodotti offerti è rimasta inalterata, così come lo spirito nativo della ditta.

Senza dimenticare le proprie origini, F.B. Ingros ha saputo adeguarsi nel migliore dei modi alle innovazioni, arrivando ad aprire il proprio sito di vendita online.

La storia di F.B. Ingros

Nel 1974, in un piccolo paesino in provincia di Verona, nasce F.B. Ingros. Benché di piccole dimensioni, l’attività si avvia decisa su binari ben precisi. Il negozio, di impostazione tradizionale, si specializza nella vendita di prodotti di ferramenta, proponendo anche articoli casalinghi e di arredo bagno.

Verso la fine degli anni ’80 arriva una piccola svolta. Per assecondare l’evoluzione dei mercati si giunge alla decisione di aprire diversi punti vendita, specializzati nelle diverse categorie di prodotti, dalla ferramenta all’utensileria professionali.

La scelta si rivela azzeccata. Nel 2001, grazie al buon andamento degli affari, F.B. Ingros cambia volto, trasferendosi in una sede nuova e molto più ampia.

Le maggiori metrature consentono sia di allestire un’area espositiva più grande, sia di espandere il magazzino, fondamentale per poter offrire una più vasta gamma di prodotti.

Grazie ad un’innata lungimiranza, F.B. Ingros ha da sempre interpretato al meglio i trend di mercato. Sull’onda di questa attenta analisi economica, nasce il negozio online.

Il sito offre una vasta gamma di articoli e servizi, con tutta la serietà e la professionalità che hanno sempre caratterizzato l’azienda.

La vasta offerta di F.B. Ingros

Il sito di F.B. Ingros rispecchia alla perfezioni i valori e la filosofia dell’azienda. Il menu ci mostra i principali settori per i quali è possibile ordinare articoli e prodotti specifici:

• ferramenta;

• utensileria;

• elettroutensili;

• idraulica;

• antinfortunistica;

• accessori.

L’offerta è di qualità elevata. F.B. Ingros, sin dalle sue origini, ha sempre rivolto il proprio sguardo verso gli artigiani e le piccole/medie imprese.

I lavoratori viaggiano a ritmi serrati e necessitano di prodotti di altissimo livello per intervenire ugualmente bene. Avere a disposizione degli ottimi attrezzi alleggerisce il lavoro e consente di ottenere dei risultati impeccabili.

F.B. Ingros, oltre ad offrire utensili e ricambi di ferramenta delle migliori marche e qualità, offre anche soluzioni vantaggiose che rendano più agevole ed efficace il lavoro.

Seguendo questa logica, accanto ad articoli come tasselli, oli lubrificanti, rivetti, cacciaviti e martelli, è possibile trovare allestimenti per i furgoni, scale, cassette per attrezzi, sistemi di sollevamento e molto altro.

F.B. Ingros: una squadra di professionisti al servizio dei professionisti

F.B. Ingros è una realtà dalla storia importante. Ha ricercato la qualità sin dall’anno della fondazione e non ha mai smesso di fornirla ai suoi clienti.

L’aspetto dell’azienda che emerge maggiormente è la volontà di offrire un servizio professionale e attento. Fornire prodotti a prezzi stracciati sarebbe molto più semplice, ma finirebbe con lo snaturare l’azienda, che ha da sempre puntato all’eccellenza.

I membri dello staff sono sempre pronti ad aiutare, con la propria esperienza e le proprie competenze, il cliente. Il negozio F.B. Ingros online si pone diversamente nei confronti dei visitatori, pur mantenendo un’impostazione professionale che accompagna il visitatore in ogni passaggio.

Spulciando le varie voci del menu, è possibile accedere a pagine dai ricchi cataloghi espositivi. Ogni famiglia di prodotti è accompagnata da descrizioni accurate che certificano la bontà del prodotto. A questo punto è possibile selezionare i singoli pezzi, corredati da descrizione e prezzo. A seconda dell’oggetto selezionato saranno indicate eventuali scontistiche. In caso si avessero dei dubbi, F.B. Ingros offre a tutti la possibilità di fare domande, tramite un apposito format da compilare.

I membri dello staff, preposti al servizio tecnico, risponderanno celermente, rischiarando ogni dubbio. In questo modo si potrà avere una consulenza professionale a distanza, prima di fare qualsiasi ordine.

F.B. Ingros permette anche di inviare richieste di preventivi. L’azienda dispone di diversi stock di merce: in caso si avesse bisogno di grandi quantità di articoli, sarà sufficiente richiedere un preventivo direttamente dal sito.

Qualunque tipo di professionista si affacci sulla vetrina digitale fornita da F.B. Ingros troverà tutta la qualità di cui ha bisogno per poter lavorare in tutta serietà ed efficienza.

L’impegno di F.B. Ingros per l’ottimizzazione del lavoro

Il negozio online di F.B. Ingros nasce dalla corretta interpretazione dell’azienda veronese delle tendenze di mercato, che tendono sempre più alla migrazione nella sfera del web.

Allo stesso tempo l’idea di affacciarsi sul mercato digitale nasce anche da un altro punto cardine: l’ottimizzazione dei tempi lavorativi.

Chi lavora non dispone di molto tempo da perdere. Girare per magazzini in cerca di materiale può costituire una perdita di tempo non indifferente. Il negozio online è la risposta perfetta per poter ordinare e comprare merce comodamente dal PC, oppure nei ritagli di tempo tramite smartphone.

Senza la preoccupazione di doversi recare fisicamente in negozio, il lavoratore avrà più tempo da dedicare alla propria attività, ricevendo la merce direttamente a casa o presso la sede lavorativa.

Quella del negozio online è solo una delle tante innovazioni verso cui F.B. Ingros sta investendo. La ditta sta sviluppando progetti di ottimizzazione del lavoro, elaborando sistemi per la gestione del magazzino e della logistica.

Il sistema prevedrà l’utilizzo di bar-code e delle recenti tecnologie di ubicazione programmata del magazzino, attraverso cui sarà possibile gestire agevolmente le aree di stoccaggio tramite terminali di controllo centralizzato.

L’azienda veronese punta al futuro, ai sistemi di gestione automatizzata, che consentiranno una migliore organizzazione dei prodotti di minuteria, incrementando la produttività degli addetti al magazzino.

F.B. Ingros è il partner ideale per i professionisti del lavoro, con prodotti specifici e d’alta qualità. Grazie al suo portale online è stata in grado di infondere il proprio spirito e la propria tradizione, votati all’innovazione, in uno strumento al passo con i tempi.