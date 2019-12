Nelle sale più belle delle ville Ponti va in scena il signor Panettone

E’ stata un grandissimo successo la prima giornata di “Signor Panettone“ alle Ville Ponti.

Sono state infatti circa mille persone che, nel solo pomeriggio del 7 dicembre, hanno potuto assaggiare 55 panettoni diversi da 12 produttori artigianali del varesotto di altissimo livello.

In una location che si è rivelata, oltre che bellissima, adatta a incastonare le specialità in mostra nella manifestazione, i presenti hanno potuto vedere le ultime tendenze dell’arte del panettone: grande successo per il panettone sottovuoto, anche nella versione con Yuzu e una “siringa di caffè” della pasticceria Chiara, e nella variante babà, sia classico che al limoncello e zenzero della pasticceria Colombo.

Grande curiosità per i panettoni salati, in tre versioni diverse, presentati da Dolcearte, e per il panettone – dolce – con le olive candite di La Torretta. Ma anche quello per il premiato panettone al cioccolato bianco, albicocca e rosmarino di Giusto Impasto o il sorprendente panettone alla cannella e mandarino di Bacilieri.

Ma per conoscerli, è meglio assaggiarli tutti, anche quelli che non sono stati citati: l’appuntamento è per tutta al giornata di domenica 8 – dalle 10 alle 18 – nelle sale del piano terra di villa Andrea alle ville Ponti.