NeverWas Radio Night all’insegna del rock’n’roll a stelle e strisce

Ultima NeverWas Radio Night per quest’anno al Circolo Gagarin. Dopo il successo dell’ultimo appuntamento con Umut Adan e Garry Pitcairn, l’appuntamento è per sabato 13 dicembre, dalle 22.

Saranno le sonorità ruvide e le chitarre distorte a far ballare: sound lo-fi, spregiudicato e avvolgente, per una serata all’insegna del Rock’n’Roll, del Garage e del Punk Rock a stelle e strisce con i The Shivas (USA) e gli Allegros Gringos (IT).

THE SHIVAS

Da Portland, in Oregon, i The Shivas dal 2006 tengono alta la bandiera del rock’n’roll e del garage statunitense con esibizioni esplosive, sonorità lo-fi e stile da vendere. In 13 anni di attività hanno rilasciato 5 album, 3 EP e portato il loro “raucous dance party” in

oltre 25 paesi in ogni angolo del mondo. Il 25 ottobre è uscito “ Dark Thoughts ” il loro nuovo attesissimo disco che – come dichiarato dalla band – è un lavoro sorprendente, sotto molti aspetti. “Siamo adulti ora” spiega la batterista Kristin Leonard “Dark Thoughts è il suono di una band i cui membri hanno imparato non solo a suonare e a

stare sul palco insieme, ma proprio a crescere insieme.”

Nati tra i banchi di scuola, per i The Shivas suonare dal vivo è un urgenza pressante, al punto che iniziano fin da subito a scandagliare tutti i club della West Coast, diventando ospiti fissi anche sulle frequenze e negli studi di KEXP . Il live show per la band di Portland è sempre stato il centro di tutto, il fine ultimo del loro suon re insieme, l’occasione per dissolvere “into the sweat and sound” la barriera che da sempre si frappone tra palco e pubblico.

“La maggior parte della musica che ci piace di più è fatta da persone che hanno bisogno di trovare il loro spazio. Perchè la musica è il posto

viscerale dove trovare la propria liberazione” Ed è proprio questo che fanno i The Shivas: aiutano le persone a sentirsi libere. Anche solo per un’ora.

ALLEGROS GRINGOS

Ad aprire le danze i freschissimi Allegros Gringos, a loro secondo live: punkrock diretto alla The Spits con membri di Labradors, Cusack e Scena. Live veloce e intenso, come un shot o un cazzotto sui denti.

Cosa? NeverWas Radio Night

Quanto? TICKET 8 EURO, ingresso riservato ai soci ARCI

Quando? 13 dicembre 2019

Dove? Circolo Gagarin

Concerto dalle 22:00 circa, Cucina attiva dalle 19:30.