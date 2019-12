No ai fuochi d’artificio rumorosi, Olgiate amica degli animali

Il Comune di Olgiate Olona, in prossimità delle feste natalizie, rinnova l’invito alla cittadinanza a evitare l’impiego di artifici pirotecnici durante i festeggiamenti. L’ordinanza n. 116/19, avente ad oggetto “Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti per il capodanno 2020”, intende rifarsi al senso civico e al più generale buon senso dei cittadini olgiatesi, promuovendo un’attività di prevenzione e disincentivo a modalità di festeggiamento potenzialmente dannose.

I famosi “botti”, luminosi e spettacolari, nascondono infatti gravi rischi per la salute pubblica degli individui: petardi e prodotti contenenti miscele esplosive sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, come purtroppo testimoniato a cadenza annuale da numerosi fatti di cronaca.

Anche gli animali d’affezione e di fauna selvatica sono vittima dell’uso, specie se improprio o continuativo, dei fuochi artificiali: il fragore dei botti li espone infatti al rischio di smarrimento e/o di investimento da parte dei veicoli circolanti su strada.

L’acquisto e l’utilizzo responsabile di materiale pirotecnico resta dunque lecito, benché fortemente sconsigliato.

Per coloro che comunque non intendano desistere dal festeggiare “con il botto”, il sindaco con la predetta ordinanza:

• Raccomanda l’acquisto di soli prodotti conformi alla marcatura CE presso rivenditori autorizzati, e si dispone il loro impiego in luoghi isolati.

• Ribadisce il divieto, a partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza e fino al 12 gennaio 2020, di far esplodere prodotti pirotecnici del tipo “petardo” o “razzo” o comunque di categoria F2 o superiori:

1. In tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. Per le iniziative già autorizzate i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli;

2. All’interno di asili, scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;

3. In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali.

Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente se del caso, la polizia locale e le forze dell’ordine. Il testo integrale dell’ordinanza si può reperire sul sito www.comuneolgiateolona.it