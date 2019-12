Nuova ferrovia, nessuna risposta alle osservazioni dei cittadini

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni del Comitato Salviamo La Brughiera, in vista della conferenza decisoria sulla nuova ferrovia Gallarate-Malpensa T2, prevista per domani, 18 dicembre

Progetto MXP Railink – Collegamento ferroviario Malpensa T2-linea RFI del Sempione VIA1099 – Relazione Istruttoria Commissione VIA del 4/12/2019

Premesso che le osservazioni rappresentano uno strumento di partecipazione democratica attraverso il quale i cittadini, singolarmente o organizzati in associazioni e/o comitati, possono esprimere le proprie considerazioni riguardo agli atti della P.A., dobbiamo purtroppo constatare che nella Relazione Istruttoria della Commissione regionale VIA è mancante l’esame e la puntuale controdeduzione delle predette osservazioni.

Nello specifico la Relazione VIA (pag. 57) si limita a elencare le osservazioni ricevute durante l’iter istruttorio rimandando “per maggiore approfondimento” alla pubblicazione delle stesse sul portale web regionale S.I.L.V.A.

Sul portale regionale è solo possibile prendere visione del contenuto delle predette osservazioni ma quel che qui si contesta è l’assenza delle relative controdeduzioni.

Riteniamo che le osservazioni dei cittadini devono essere descritte in sintesi, attraverso un’apposita scheda riassuntiva, considerate contestualmente, singolarmente o per gruppi riportando per ognuna di esse la relativa controdeduzione e/o parere di merito.

Analogamente il rimando alla lettura dei verbali delle diverse sedute della CdS non può in alcun modo rispondere all’esigenza sopra richiamata così come non è accettabile “eventualmente” sostenere che “TUTTE” le risposte alle osservazioni ricevute durante l’iter istruttorio è possibile “rintracciarle” all’interno della Relazione VIA.

Per quanto sopra CHIEDIAMO che la citata Relazione Istruttoria venga completata con una relazione di controdeduzione alle osservazioni ricevute.