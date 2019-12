Nuova società e vecchia gestione, a Cislago riapre Donn’Angelin

La pizzeria Donn’Angelin riapre a Cislago sotto una nuova società, la Severino Holding e in una nuova sede, a pochi passi da quella precedente.

Il Donn’Angelin, sotto il cappello della nuova società, prende il posto di un ristorante aperto in quella stessa sede fino a fine novembre, il Donna Clarita, che risulta aver cessato l’attività.

Il tribunale di Monza lo scorso 30 ottobre aveva dichiarato il fallimento della precedente società, la Angelina Group S.R.L., che gestiva diverse pizzerie denominate sempre Donn’Angelin: 2 in provincia di Varese, a Cislago e Caronno Pertusella, 2 in provincia di Monza-Brianza e 1 in provincia di Milano. La fallita Angelina Group S.R.L. dava lavoro a 140 lavoratori, di cui solo 14 con contratto a tempo indeterminato, mentre tutti gli altri con contratto a termine in scadenza il 31 ottobre o il 31 dicembre. Appreso senza nessun preavviso del fallimento della società, diversi dipendenti che non ricevevano una retribuzione da un mese, alcuni da due, si erano rivolti ad inizio novembre al sindacato per cercare di recuperare i propri crediti lavorativi, TFR compreso. Ad oggi queste persone sono in attesa di ricevere la lettera di licenziamento da parte della società fallita, per poter cercare un nuovo lavoro, e quindi sottoscrivere un nuovo contratto lavorativo o eventualmente fare domanda di disoccupazione.

L’udienza con i creditori e i dipendenti della società fallita è fissata per il prossimo 3 marzo 2020.