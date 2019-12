Nuove regole per il Consiglio, la minoranza: “Vogliono chiuderci la bocca”

«Vogliono chiudere la bocca alla minoranza». L’ex sindaco di Casalzuigno e consigliere di minoranza Augusto Caverzasio spiega così le motivazioni che questa sera (18 dicembre), con molta probabilità, lo porteranno a votare contro l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale dell’anno.

Al primo punto si legge infatti: “Esame ed approvazione del regolamento di disciplina del funzionamento del consiglio comunale” (al secondo, la gestione delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico con la Comunità Montana per i prossimi triennio).

«Tra le modifiche c’è la riduzione del tempo di intervento dei consiglieri a cinque minuti, una cosa che mi sembra assurda, non ragionevole e che non permette di dare spazio alla discussione – continua Caverzasio -. Ho chiesto di convocare una commissione prima del consiglio di stasera, mi hanno risposto che non era necessaria». Inoltre, aggiunge Caverzasio: «Tra gli altri cambiamenti viene introdotto l’utilizzo della Pec (posta elettronica certificata) per qualsiasi richiesta al comune, ma se uno non ha il computer come fa? Capisco la digitalizzazione ma credo che i risparmi vadano fatti su altro».

Il sindaco Danilo De Rocchi dall’altra parte spiega: «Il regolamento non veniva cambiato dal 1991 e lo abbiamo rivisto e riorganizzato. Ci sono diversi cambiamenti, tra cui la riduzione del tempo degli interventi per tutti i consiglieri da dieci minuti a cinque: gli interventi devono essere concisi, tutto quello che è polemica non ci interessa. Facciamo un consiglio comunale al mese e con punti importanti, se non abbreviamo gli interventi rischiamo di non riuscire ad andare avanti».

Rispetto all’utilizzo della posta certificata continua: «Permette di risparmia tempo e risorse all’interno degli uffici comunali. Inoltre, sottolineo, che nell’aggiornare il regolamento viene abolito il rimborso per i consiglieri che arrivano da altri paesi e ci sono altre modifiche, che guardano ai tempi d’oggi».