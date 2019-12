Nuove tecnologie e strategie: sfida manageriale per gli studenti dell’Insubria

Competenze trasversali per affrontare il nuovo mondo del lavoro: lunedì 9 dicembre l’Università dell’Insubria, dalle 13 alle 14 nel Padiglione Monte Generoso, presenta pubblicamente i risultati di Hackathon 2019, un confronto competitivo organizzato dai dipartimenti di Economia e di Informatica con Sociallibreria, nell’ambito del corso Startup Lab della laurea magistrale Geem (Economia in global entrepreneurship economics and management).

Gli studenti hanno lavorato su temi attuali come Fintech e Ict e sul caso concreto dell’azienda Sociallibreria, che è peraltro uno spin-off dell’ateneo. L’hackathon, per la prima volta usato come modalità didattica, è servito a creare un reale scambio tra l’ambito manageriale e quello informatico sull’applicazione concreta delle nuove tecnologie, scambio oggi molto richiesto nelle aziende.