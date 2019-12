Nuovi macchinari all’ospedale di Busto Arsizio: “Mancano ‘solo’ i medici”

Sono state inaugurate ieri (giovedì) all’ospedale di Busto Arsizio, con la benedizione di Don Peppino, le nuove apparecchiature altamente performanti volte al miglioramento delle cure e il cui investimento supera il milione e 200mila euro.

Si tratta di una gamma camera nel reparto di medicina nucleare, un angiografo in emodinamica interventistica cardiologica e una tac in radiologia. La nuova gamma camera tomografica digitale con due testate di rilevazione a cristallo, in grado di fornire informazioni sulle patologie tumorali tali da permettere diagnosi precoci, è andata a sostituire la vecchia apparecchiatura dismessa dall’ASST poiché tecnologicamente obsoleta.

L’angiografo servirà per ottimizzare il processo di diagnosi e di cura delle malattie cardiovascolari con interventi in anestesia locale e accesso percutaneo, limitando il disagio per i pazienti. L’apparecchiatura, sostitutiva del precedente angiografo in servizio da oltre 18 anni, risulta una soluzione per ottimizzare tutti i processi del reparto di Cardiologia. La nuova tac invece, sostitutiva del vecchio tomografo del 2008, garantisce un’elevata qualità diagnostica e una grande riduzione delle radiazioni erogate al paziente oltre ad una maggiore velocità esecutiva degli esami.

Poche settimane fa sono stati stanziati 202 milioni di euro per il sistema regionale; di questi, 7.5 milioni sono stati destinati all’ASST Valle Olona: «a conferma dell’attenzione che ripone Regione Lombardia nei confronti di tutte le strutture ospedaliere, ma soprattutto dei servizi per i cittadini e a supporto dei professionisti e manager che vi lavorano» ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia. Ma i macchinari all’avanguardia non bastano per far funzionare un intero sistema, poiché «il vero dramma è la mancanza di professionisti, quindi l’obiettivo e l’augurio è anche quello di attirare l’attenzione di nuove figure professionali» ha continuato l’assessore.

L’entusiasmo per il progresso portato in un campo così complesso è anche del sindaco Emanuele Antonelli, i cui ringraziamenti vanno a tutti i medici, operatori e a Regione Lombardia «che ha dato dimostrazione che vi sia la volontà e l’impegno nell’investire, oltre all’aver dimostrato che nessuno intende lasciare l’ospedale vecchio per quello nuovo».

Presenti alla tripla inaugurazione delle apparecchiature, la direzione ASST Valle Olona: il direttore amministrativo, Marco Passaretta, il direttore generale Eugenio Porfid,; il direttore sanitario Paola Giuliani e il direttore sociosanitario, Marino Dell’Acqua. Presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale anche l’assessore all’inclusione sociale Osvaldo Attolini e il consigliere Alessandro Albani.