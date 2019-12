Obiettivo Saronno, domenica di pulizia dei sentieri del Parco Lura Obiettivo Saronno

Domenica di pulizia dei sentieri del Parco Lura per i partecipanti di Obiettivo Saronno, gruppo che si è affacciato sulla scena politica di Saronno negli ultimi mesi.

In una trentina, secondo gli organizzatori, hanno partecipato all’iniziativa: «Un’opportunità per poterci conoscere meglio facendo del bene per Saronno, ripulendola da tutta la spazzatura sul territorio. Per ripulire Saronno c’è bisogno di tutti», commentano gli organizzatori.