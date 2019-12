Domenica 15 Dicembre Obiettivo Saronno organizza “Saronno Fresh and Clean”.

«Un’opportunità per poterci conoscere meglio facendo del bene per Saronno, ripulendola da tutta la spazzatura sul territorio. Per questo primo incontro ci troveremo alle 14:30 all’ingresso del parco Lura e insieme andremo a ripulirlo da tutta la sporcizia presente; alle 16:30 circa merenda calda insieme», si legge nell’invito alla giornata.

«Per ripulire Saronno c’è bisogno di tutti! Aiutateci a pulire la nostra città e a spazzare via chi la amministra!», commentano gli organizzatori.