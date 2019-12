Openjobmetis – Carpegna in diretta da Masnago

Squadre in campo dalle ore 18 alla Enerxenia Arena di Masnago dove la Openjobmetis ospita il fanalino di coda Carpegna Pesaro dell’ex Giancarlo Sacco. Seguite e commentate insieme a noi il match nel nostro liveblog dedicato al basket: per intervenire scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn o #pesarovarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI