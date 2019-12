Openjobmetis, difesa e tiro a segno: Roma travolta a Masnago

Vittoria nettissima, di 30 punti, per la Openjobmetis che travolge Roma sul parquet di Masnago. Top scorer l’americano Peak con 22 ma tutti i giocatori di Caja brillano.

OPENJOBMETIS VARESE – VIRTUS ROMA 99-69

(34-19; 58-39; 79-54)

VARESE: Mayo 13 (3-6 da 3), Clark 11 (3-3, 0-1), Peak 22 (6-7, 2-5), Vene 9 (3-4, 1-4), Simmons 8 (4-4); De Vita, Jakovics 18 (4-9 da 3), Natali (0-1, 0-1), Tambone 7 (2-3, 1-2), Gandini, Ferrero 12 (3-5 da 3). Ne: Seck. All. Caja.

ROMA: Dyson 12 (3-6, 2-7), Kyzlink 7 (2-4, 1-6), Buford 15 (3-5, 3-5), Alibegovic 11 (3-6, 1-2), Jefferson 15 (4-7); Moore 2 (0-2, 0-1), Rullo 3 (1-1 da 3), Baldasso 3 (0-1, 1-4), Pini 1 (0-2). Ne: Cusenza, Farley, Spinosa. All. Bucchi.

ARBITRI: Sardella, Quarta, Paglialunga.

NOTE. Da 2: V 18-24, R 15-33. Da 3: V 14-33, R 9-25. Tl: V 21-26, R 12-17. Rimbalzi: V 32 (5 off., Tambone 6), R 29 (Alibegovic 8). Assist: V 16 (Mayo 5), R 18 (Kyzlink 5). Perse: V 8 (Peak, Vene 2), R 12 (Dyson, Kyzlink 3). Recuperate: V 6 (Peak 3), R 5 (Dyson 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Dyson (21.56). Spettatori: 4,350.