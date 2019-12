Openjobmetis ferita dalla triple di Trento: la rimonta sfuma nel finale

Varese torna a perdere in casa dopo 3 mesi, colpita dalla fisicità e dalle percentuali dall’arco della Dolomiti Energia. Non basta il cuore di Ferrero: i biancorossi risalgono fino al -5 ma cedono 81-86

Galleria fotografica Openjobmetis - Dolomiti Energia Trento 81-86 4 di 32

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI EN. TRENTO 81-86

(16-20, 36-46; 53-65)

VARESE: Mayo 15 (0-4, 5-12), Clark 6 (1-2, 1-3), Peak 10 (2-2, 1-3), Vene 5 (1-3, 1-2), Simmons 7 (3-6); Jakovics 11 (0-1, 2-6), Cervi 4 (1-2), Tambone 7 (1-1, 1-2), Ferrero 16 (2-3, 2-4). Ne: De Vita, Gandini. All. Caja.

TRENTO: Craft 7 (2-3, 1-2), Blackmon 24 (1-2, 7-11), Gentile 10 (3-4, 0-1), Pascolo 2 (1-2), Kelly 5 (1-2, 1-2); Mian 21 (2-2, 5-9), Forray 11 (1-1, 4-7), Knox 6 (3-4), Mezzanotte (0-3 da 3). Ne: King, Lechthaler. All. Brienza.

ARBITRI: Lanzarini, Vita, Di Francesco.

NOTE. Da 2: V 11-24, T 14-20. Da 3: V 13-32, T 17-34. Tl: V 20-27, T 7-9. Rimbalzi: V 26 (10 off., Simmons 9), T 32 (6 off., Kelly 6). Assist: V 12 (Mayo 4), T 21 (Craft, Gentile 6). Perse: V 13 (Simmons, Mayo, Tambone 2), T 16 (Craft 7). Recuperate: V 10 (Mayo 4), T 8 (Gentile 3). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Caja (26.05). Spettatori: 4.406.