Palazzo Estense, comincia la maratona per il bilancio preventivo 2020

Sono già previsti a calendario ben tre giorni di seguito, ma c’è chi dice che potrebbero volercene anche di più: il consiglio comunale di oggi, mercoledì 18 dicembre, il cui principale punto all’ordine del giorno è l’approvazione del bilancio preventivo 2020 del comune di Varese, si preannuncia come una vera maratona.

Sono quasi 200 gli emendamenti presentati, tra quelli della maggioranza e quelli dell’opposizione: 128 dei quali presentati da una sola persona, il consigliere della Lega Marco Pinti. Ma saranno ben 34 anche gli emendamenti di Varese Ideale, new entry a destra in consiglio comunale varesino, emanazione di quella Lombardia Ideale presente in regione Lombardia e rappresentata nella città giardino dall’ex assessore nella giunta Fontana Stefano Clerici. E 20 in arrivo dalla lista Orrigoni, presentate da Luca Boldetti, che prevedono, tra le altre cose, anche la rinascita del progetto della Gasparotto Borri.

Il salone Estense, per questo dibattito che si preannuncia estenuante e combattutissimo, è stato opzionato per tre sere consecutive, mercoledì 18, giovedì 19, venerdi 20.

Alla fine però, il risultato sarà, per la terza volta di seguito, un evento, nelle altre amministrazioni pubbliche, piu unico che raro.: l’approvazione del bilancio preventivo 2020 prima della fine del 2019.

GUARDA TUTTI GLI ARTICOLI DELLA MARATONA IN CONSIGLIO COMUNALE DI DICEMBRE 2019