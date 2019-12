Pallavolo femminile sul tetto del mondo: Conegliano è campione

Giornata storica per la pallavolo femminile italiana. L’Imoco volley, squadra di Conegliano, ha vinto il mondiale per club 2019. Dopo 27 anni, quando a vincere fu Ravenna, domenica otto dicembre è il turno delle venete.

La squadra di Daniele Santarelli ha battuto le turche dell’Eczacibasi Istanbul per 3 set a 1 (22-25, 25-14. 25-19. 25.21).

Nella finale di Shaoxing è brillata la stella di Paola Egonu, campionessa classe 1998 già pilastro della nazionale italiana. L’Imoco ha ottenuto il pass per il campionato mondiale dopo aver conquistato la supercoppa italiana, la terza della sua storia; dopodiché vola in Cina dove, con cinque vittorie in cinque partite, si laurea campione del mondo.

Ora, gli occhi sono tutti su Civitanova, squadra maschile che deve affrontare in Brasile i padroni di casa di Sada Cruzeiro, per la finale del mondiale maschile.