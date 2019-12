Parcheggio Sempione, grazie alla segnalazione eliminata “l’anomalia dei 3 euro”

Ricordate lo scontrino da 5 euro per poco più di due ore al multipiano Sempione? E’ stata una bella occasione per chiarire un problema oggettivo, che da oggi, venerdì 13 dicembre, non ricapiterà più.

E’ stata “aggiustata”infatti la distorsione che prevedeva una cifra molto più alta delle convenientissime – e molto utilizzate – tariffe agevolate in vigore in questo momento di feste natalizie: ora il forfait di 3 euro della tariffa notturna li pagherà chi, dopo le 20, si fermerà per più di tre ore.

Qui sotto, la risposta del Comune al lettore, che ha segnalato il caso: