Pd: “Firmate la petizione di Salva Via Roma per salvare gli alberi”

Il Pd di Saronno appoggia la petizione lanciata dal comitato Salva Via Roma.

Con un post sul proprio profilo Facebook, il Partito Democratico introduce così l’argomento: «Se pensi che una bella via di Saronno meriti di essere riqualificata, senza per forza fare scempio delle sue storiche piante e senza snaturarla, c’è una petizione per te del comitato Salva via Roma. La puoi trovare c/o il negozio Millepiedi in P.zza Riconoscenza, 17 (il calzolaio dove c’è la Ciocchina). Potranno anche informarti sulle tecniche all’ avanguardia che consentono la riqualificazione, senza snaturare la via».

Di seguito il testo della petizione, disponibile fino al 15 dicembre: