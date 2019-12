Pedone investito sul viale Boccaccio, è il sesto in 48 ore

Continua la settimana nera sulle strade di Busto Arsizio. Nella serata di mercoledì 18 dicembre, infatti, un altro pedone è stato investito in città. (immagine di repertorio)

L’incidente è avvenuto sul viale Boccaccio all’altezza della rotonda con via Ferrini. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale, ciò che è certo è che un uomo di 44 anni è finito in ospedale fortunatamente in condizioni non gravi. I soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso in codice verde.

Si tratta del quarto incidente che coinvolge pedoni da lunedì. Il primo caso è avvenuto in via Palermo lunedì quando una coppia di ventenni è stata investita all’altezza del sottopasso di via Palermo. Martedì un doppio caso con una coppia di 30enni investita sulle strisce in viale Duca d’Aosta e una donna di 50 anni colpita da un pirata della strada in via XX settembre.