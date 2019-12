Perché Copernico è la soluzione ideale per il tuo business

In via Volta a Varese procedono i lavori per l’apertura del nuovo hub di Copernico, l’innovativa rete di luoghi di lavoro, uffici flessibili e servizi di Smart Working, in cui è possibile coltivare relazioni e sviluppare attività che generino impatto positivo sul business, grazie alla contaminazione di idee e alla condivisione di risorse e conoscenza. Ci troviamo di fronte ad un ecosistema virtuoso in cui è facilitato l’incontro tra start up professionisti e aziende.

Abbiamo provato a esplorare i vantaggi che Copernico porterà alla città di Varese e i benefici che potrebbero avere i professionisti e le aziende che lo sceglieranno come luogo di lavoro.

Iniziamo dai benefici immateriali perché se tradizionalmente quando si pensa ad un ufficio o ad un coworking ci si immagina solo uno spazio fisico dove si svolge una attività lavorativa, oggi non è più così, anzi l’evoluzione tecnologica, il cambiamento di abitudini di lavoro e dei modelli organizzativi, la maggiore attenzione al benessere sul luogo di lavoro, fanno sì che il luogo fisico debba essere arricchito con una serie di servizi e opportunità che permettono di andare incontro alle esigenze di tutti i lavoratori.

E player come Copernico sono in grado di accompagnare i propri clienti in questo nuovo percorso. L’obiettivo di Copernico Volta (così si chiamerà a Varese) è proprio quello di offrire 3.300mq di spazio suddiviso tra uffici, sale meeting e luoghi funzionali e confortevoli che possano favorire la connessione di idee ed esperienze, accelerando le connessioni e creando le condizioni per fare sì che entrando all’interno dell’edificio si entri a far parte di una comunità più grande. Il team di Copernico infatti si impegna quotidianamente a supportare i propri clienti nello sviluppo di relazioni all’interno della community, programmando anche eventi che mettano in connessione soggetti interessati agli stessi argomenti, per favorire l’incontro e la contaminazione di idee, la formazione e la crescita professionale.

Copernico Volta è un nodo di una rete capace di valorizzare l’identità locale dei soggetti (imprese e professionisti) che ogni giorno lo abitano ma avviandoli in un contesto più ampio a livello geografico, con una community composta da 6.000 persone principalmente in Italia e all’estero. Il nuovo hub, che verrà aperto nei primi mesi del 2020, sarà infatti interconnesso con gli altri centri della rete Copernico a Milano, Roma, Torino, Bruxelles e successivamente anche con Cagliari, Bologna e Trieste.

Il luogo è stato progettato con grande attenzione al design, per creare un ambiente gradevole e confortevole, per dare subito un impatto visivo positivo, in quanto il luogo di lavoro stesso contribuisce a evocare valori, connotazioni e caratteristiche distintive dell’azienda o del professionista che vi operano. Chi entra nella community di Copernico si immerge in un ambiente capace di fornire grandi stimoli e sostenere la creazione di nuovi contatti e opportunità di business.

Parlando invece di vantaggi più concreti e materiali, Copernico Volta metterà a disposizione un “ufficio” a fronte di un canone mensile con un contratto flessibile e non vincolato. Ciascun ufficio è completamente arredato, pronto a essere utilizzato e senza spese ulteriori, se non quelle per la personalizzazione dello spazio. Wi-fi, reception, facility management e utilities, sicurezza, gestione della corrispondenza sono tutti servizi garantiti e inclusi nel contratto.

Ciascuno dei pacchetti proposti a chi vuole entrare in Copernico Volta (costruiti di volta in volta sulla base delle diverse esigenze) è nella formula “all inclusive”, aspetto pratico interessante e fondamentale, che dà la garanzia di avere una formula semplice e inclusiva per gestire l’organizzazione del proprio tempo in modo differente, consapevoli di poter concentrare ogni sforzo sulla propria attività, con un operatore serio che ti sgrava da alcune incombenze.