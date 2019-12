Piccoli traumi da non sottovalutare: l’ambulatorio amico degli sportivi e non solo

L’ambulatorio per la gestione degli infortuni nasce al centro Polispecialistico Beccaria per trattare, in modo rapido ed efficace, situazioni traumatiche che possono insorgere nell’attività di vita quotidiana o nella pratica sportiva, e che non necessitano l’ accesso in pronto soccorso. Si rivolge a tutte le persone che in seguito ad un movimento inadeguato o, più spesso, durante l’attività sportiva si procurano stiramenti, contusioni o distorsioni.

Un piede appoggiato male rientrando dal rimbalzo, un dito incassato nel rilancio sotto rete, un polpaccio dolente dopo lo scatto… chi fa sport può incorrere in questi piccoli traumi dolorosi; lo sanno bene i genitori, spettatori sugli spalti, di piccoli incidenti sportivi.

Di solito si torna a casa un po’ ammaccati, con una fasciatura fatta dall’allenatore o, tutt’al più, con un passaggio veloce in farmacia per comprare qualche ausilio e gli antidolorifici.

Non sempre, però, le soluzioni improvvisate risolvono la situazione…la caviglia può rimanere debole, la capsula articolare delle dita ingrossata e il polpaccio contratto.

A volte basta un percorso di cura mirato per risolver definitivamente il lieve infortunio sportivo.

«Parliamo di questi piccoli traumi che non richiedono l’accesso in PS- spiega la fisiatra Arianna Savo – l’ambulatorio gestione infortuni del centro Polispecialistico Beccaria permette di intervenire con percorsi specifici dopo una valutazione attenta del caso».

La dottoressa esegue una prima visita, decidendo se occorre un approfondimento diagnostico ( rx, ecografia, rmn) per una puntualizzazione del trauma. Dopo la visione degli eventuali esami strumentali si imposta il programma terapeutico mirato per il singolo caso, con indicazione all’uso di terapie fisiche locali ( laser ad alta potenza, tecar terapia, onde d’urto) e/o fisioterapia per il recupero funzionale. In questo frangente, la collaborazione della dottoressa Laura Gracilla ( fisioterapista), risulta fondamentale.

«Quando prendiamo in carico il caso -spiega la dottoressa Savo – abbiamo percorsi agevolati per ottenere in tempi rapidi la risposta migliore. Io faccio da coordinatrice con altri eventuali specialisti coinvolti, così da recuperare nel minor tempo possibile la restitutio ad integrum (condizione originale)».

Per accedere all’ambulatorio basta prendere un appuntamento al numero 0332-234395 int.4.

Sono due i giorni di ricevimento , ogni lunedì e mercoledì.

«Parliamo di traumi non urgenti – spiega la fisiatra – il nostro intervento è curativo per evitare la cronicizzazione».

Un ambulatorio nato dall’esperienza personale e dall’ascolto di paziente ed amici alle prese con quei piccoli problemi del “dopo partita” che spesso si sottovaluta per mancanza di alternative adeguate al pronto soccorso: «Offriamo risposte veloci e professionali. Una via di mezzo tra l’ospedale e gli interventi casalinghi spesso a base di antidolorifici».