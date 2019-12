Più letti negli ospedali per far fronte all’arrivo dell’influenza

Quattro milioni di euro per aumentare i letti durante i mesi invernali. La giunta regionale lombarda ha deciso di rinnovare la misura di potenziamento dell’assistenza, sino al 30 marzo prossimo, per far fronte all’influenza e alle patologie correlate.

In particolare, nel territorio di Ats Insubria arriveranno 545.000 euro. I fondi verranno divisi tra le tre Asst, Sette Laghi, Valle Olona e Lariana e la Mater Domini per potenziare i letti subacuti.



«Questo stanziamento straordinario riguarda soprattutto le strutture di Pronto soccorso – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – e garantisce la possibilità di accogliere un maggior numero di pazienti in stato di ricovero nei vari reparti o di osservazione temporanea. Si tratta di una risposta concreta al rischio di sovraffollamento delle corsie. Le risorse sono state suddivise per ATS e verranno destinate agli ospedali in base ai singoli progetti presentati. Progetti che devono indicare in modo esplicito il numero dei nuovi posti letto temporanei a disposizione per patologie climatiche e influenzali».

La misura decisa dalla Regione si rinnova da tre anni, per venire incontro alle emergenze che si riscontrano nei diversi PS lombardi.

Quest’anno, Varese si presenta con qualche miglioramento: rispetto allo scorso anno, sono stati praticamente azzerati i giorni di attivazione del piano di gestione del sovraffollamento che richiede il blocco delle attività programmate di tutti i reparti.

Rispetto a una media che, nel 2018, oscillata tra i 26 e i 30 giorni di blocco da ottobre a dicembre, quest’anno con l’introduzione del “quick door” si è riusciti a ridurre i giorni di chiusura: a settembre sono stati 4, a ottobre 2 e nessuno a novembre.

Una risposta confortante in vista dell’arrivo delle feste natalizie e del picco influenzale, anche se le attese non sono destinate a scomparire.

A metà pomeriggio di oggi, i tempi d’attesa per l’area medica di codice verde erano di oltre 6 ore, a causa soprattutto di due codici rossi e di 21 codici gialli.

Per snellire le attese dei codici minori, comunque, dalla prossima settimana dovrebbe essere riattivato l’ambulatorio per i casi meno gravi, gestito dai medici di continuità assistenziale. La riorganizzazione, attuata con un bando di concorso di Ats Insubria, ha visto l’arrivo di 6 medici ( ma dovrebbero aumentare) che potranno offrire assistenza per i casi meno gravi tra le 8 e le 24 a Varese ( mentre a Tradate la funzione dell’ambulatorio codici minori coprirà il treno 8.00/20.00). Gli ambulatori non sono ancora attivi ma, entro Natale, anche questo tassello sarà a regime.