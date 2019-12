Polo Civico Culturale, al via il bando per la progettazione

Prosegue l’iter per la realizzazione del Polo Civico Culturale di Malnate, il grande progetto portato avanti dall’amministrazione comunale per il rifacimento dell’edificio ex Alberio.

Dopo l’acquisto dello stabile da parte del Comune e la presentazione del progetto di fattibilità, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria.

Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione sarà il 14 febbraio 2020 alle ore 18:00.

La procedura è consultabile a questo link