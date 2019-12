Il presepe della scuola materna di Giubiano dedicato alle vittime di alluvioni

Come ogni anno, in occasione del S.Natale la comunità educante dell’asilo infantile di Giubiano “Malnati, Macchi e Nidoli” allestisce il presepe nel giardino adiacente. Per quest’anno si è deciso di rivolgere un pensiero a tutte le famiglie colpite dalle alluvioni in Italia, dando forma a un presepe simbolo di coesione e solidarietà.

Le insegnanti hanno realizzato un fiume simbolico all’interno del presepe ed è stato chiesto ai genitori dei bambini, di realizzare un oggetto da posizionare ai lati del fiume in modo da impedirne la fuoriuscita dell’acqua.

E di disegnare insieme ai propri figli, l’immagine della propria famiglia in modo da poterla esibire intorno al fiume. Questo perché la volontà è che nel nostro presepe siano presenti tutte le famiglie che fanno parte della nostra scuola.