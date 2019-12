Presepe sommerso e tante iniziative, il Natale a Laveno Mombello

Il Presepe Sommerso compie quarant’anni ma non è l’unico protagonista del Natale di Laveno Mombello. Anche quest’anno infatti, l’associazione Amici del Prese Sommerso ha posizionato sul lungolago i tre campanili illuminati, simbolo delle tre frazioni di Laveno, Mombello e Cerro. A contribuire alla bella atmosfera natalizia inoltre, ci sono anche le luminarie curate dai commercianti e durante tutto il mese non mancheranno diverse iniziative.

Gli Amici del Presepe Sommerso infatti, aspettano tutti in Piazza Caduti del Lavoro o in altri luoghi del paese con una serie di eventi. Sabato 7 dicembre si terrà l’inaugurazione della mostra dei piatti commemorativi di questi quarant’anni di presepe a Villa Frua. Domenica 8 dicembre alle 15 il gruppo musicale “Piva Rock Band” vi aspettano in piazza con il loro repertorio di musiche natalizie rivisitate in chiave rock.

Domenica 15 dicembre concerto dei “Flauti di lana, zampognari in quartetto”. Domenica 22 dicembre Babbo Natale aspetta grandi e piccini nella sua casa, in compagnia dei simpaticissimi “Trampolieri tra le nuvole”.

Martedì 24 dicembre, alle 22 e 45, si terrà la tradizionale posa del Gesù Bambino, accompagnato in processione al termine della Santa Messa delle ore 21 e 45. Giovedì 26 dicembre pomeriggio in allegria mentre domenica 29 dicembre alle 15 si esibirà il gruppo musicale “Mis Mel” che coinvolge più di venti musicisti del varesotto e del comasco con un repertorio tutto da scoprire.

Domenica 5 gennaio pomeriggio in allegria mentre lunedì 6 gennaio ci sarà la Festa dell’Epifania con un pomeriggio in compagnia della Filarmonica “G.Verdi” e le Stringhe colorate, aspettando l’arrivo della Befana alle 18 e il gran falò. Presenti anche gli Arceri del Bosco.

Nel corso di tutti gli eventi saranno distribuiti vin brulè e cioccolata calda e si potrà vedere una esposizione di presepi da tutto il mondo. Il presepe sommerso sarà visibile fino a venerdì 10 gennaio, verrà smontato la mattina dell’11.