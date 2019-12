Dopo quasi 40 anni chiude “Le bomboniere del camino”

È giunta l’ora di chiudere bottega per le proprietarie de “Le bomboniere del camino” di via Varese a Legnano, lasciando l’amaro in bocca a tutti i clienti e ai candidati acquirenti. Una vera e propria bomboniera quella aperta da Giovanna, Laura e Rosella, 37 anni fa in via Varese 22 a Legnano, che con le loro creazioni hanno partecipato a rendere unici e memorabili eventi importanti, ma che dall’anno nuovo non aprirà più.

Si è trattato di una scelta difficile che dopo tanti sacrifici e altrettante soddisfazioni, le proprietarie hanno dovuto fare per sopraggiunti limiti d’età. A fine anno, con dispiacere e il cuore colmo di gratitudine e ricordi, lasceranno le mura di quel laboratorio pieno di nastrini, fusciacche e colori, ma soprattutto i clienti a cui rivolgono i ringraziamenti «per la fiducia, per essersi sempre affidati a noi, per averci dato la possibilità di collezionare tante soddisfazioni in quasi 40 anni, ma come tutte le cose ha un inizio e una fine».

Il dispiacere è anche dei clienti che per tutti i momenti belli della vita si sono rivolti alla loro professionalità. In tantissimi, piuttosto che vedere quel cofanetto chiudersi, si sono proposti di portare avanti l’attività sotto la loro guida, ma la buona volontà dei candidati non è servita a convincere Giovanna, Laura e Rosella, tanto desiderose di dedicarsi agli affetti, alla casa e ad una nuova quotidianità.