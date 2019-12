“Quel sottopasso si allaga sempre, costruiamo uno scarico”

Nel fine settimana le pompe sono entrare in funzione e il sottopasso è stato liberato da tre metri di acqua. Tre metri: davvero un livello notevole considerato che il sottopasso è alto cinque.

«Abbiamo provveduto noi a chiudere gli accessi nei giorni scorsi –spiega il sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni – Poi è intervenuta la Provincia che ha messo in funzione le pompe. Ma a questo punto occorre trovare una soluzione definitiva al problema: non possiamo essere in balia degli eventi come accade da sempre, da quando la ciclabile è stata inaugurata. Quando piove molto l’acqua riempie il sottopasso, se va bene causando qualche disagio se va male, come l’altro giorno, creando un grosso rischio per la struttura stessa e per chi volesse percorrerla.

Per questo abbiamo chiesto alla Provincia di pensare a come evitare che il problema si ponga ogni volta. Abbiamo incontrato il consigliere di Villa Recalcati Marco Magrini, per studiare insieme una soluzione.

La nostra proposta – continua il primo cittadino Magni – è realizzare uno “scarico di gravità”: si tratterebbe di costruire un lungo tubo che va nei campi e lì verrebbe scaricata l’acqua piovana. Un’opera semplice, nemmeno troppo costosa. Noi possiamo offrire il progetto, alla realizzazione deve però pensare la Provincia. E speriamo che l’anno prossimo la mettano in bilancio»