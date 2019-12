Una raccolta fondi per migliorare l’area accoglienza dei bambini all’Ondoli

Essere ricoverati in ospedale non è mai una bella esperienza, e per i bambini l’arrivo al pronto soccorso rappresenta un momento molto difficile. Per questo motivo l’associazione “A.i.u.t.o.” ha lanciato venerdì 13 dicembre una raccolta fondi per sostenere la realizzazione di un ambiente attrezzato per accogliere i più piccoli all’interno dell’ospedale Carlo Ondoli di Angera.

«Abbiamo raccolto diverse segnalazioni in merio alla necessità di poter realizzare uno spazio attrezzato e adatto ad accogliere i bambini che si recano al pronto soccorso dell’Ondoli – fa sapere Davide Brangi, presidente di “A.i.u.t.o.” –, in modo da rendere meno traumatico l’impatto che la struttura sanitaria può provocare sulla loro sensibilità».

I fondi raccolti serviranno ad acquistare le attrezzature necessarie e sostenere le spese di sistemazione dell’area che sarà individuata da Asst sette laghi. Per maggiori informazioni su come donare: associazioneaiutoonlus@gmail.com.