Recupero di 5000 kg di pesce: il Canale Villoresi vicino all’asciutta

Il Canale Villoresi si prepara all’asciutta totale prevista per il 2020: verrà infatti sottoposto all’impermeabilizzazione e per questo dallo scorso 9 dicembre sono state messe in atto le manovre che lo svuoteranno gradualmente. I tratti di canale interessati dal progetto si trovano a Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate, Busto Garolfo e Parabiago, e l’intervento dal valore di oltre 20 milioni di euro.

In parallelo sono iniziati gli interventi di recupero ittico: nel tratto tra Panperduto e Nosate sono stati estratti 120 kg di pesce, mentre ad Arconate si sono raggiunti i 2.750 kg. Da lunedì 16 dicembre i lavori sono iniziati anche a Parabiago. In pochi giorni si è raccolto un totale di 5.000 kg di pesce, di cui una buona parte è stata reintrodotta a Turbigo.

(Foto dei colleghi di LegnanoNews)