Il regalo di Natale delle Fiamme Gialle ai bisognosi, 300 paia di scarpe nuove

Erano state sequestrate ad un pregiudicato di Cantello durante un’operazione della Guardia di Finanza e adesso finiranno ai piedi di chi ne ha bisogno. 300 paia di scarpe nuove sono state donate ai bisognosi del Comune di Cantello grazie ad un sequestro effettuato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo che, su disposizione del Tribunale di Varese, le ha ora devolute all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Si tratta di merce che era stata sequestrata dalla Fiamme Gialle nel corso di un’operazione di controllo economico del territorio e per la repressione dei traffici illeciti a carico di un pregiudicato all’epoca residente a Cantello sul confine con la Svizzera. L’Autorità Giudiziaria dui Varese, su proposta delle Fiamme Gialle di Gaggiolo, ne ha ordinato ora la confisca, disponendo che il Comune provveda a devolverle in beneficenza.

«E’ stato un gesto che ho apprezzato ed appoggiato sin da subito, riconoscendo al Comando della Guardia di Finanza di Gaggiolo una grande sensibilità verso i bisognosi ed alle persone in difficoltà economica che potranno così ricevere in dono scarpe nuove ed in ottimo stato. Il Vice Sindaco Genziana Malnati, insieme alle ragazze presenti nell’Amministrazione Comunale, ha preparato con cura ogni singolo paio di scarpe suddividendole per numero e genere. Un ottimo lavoro di squadra – verso il quale sono sinceramente grata – che permetterà di essere d’aiuto alle famiglie bisognosi» – commenta Chiara Catella, Sindaco del Comune di Cantello.

La donazione segue altre consegne di merce e beni effettuate negli scorsi anni dalla Guardia di Finanza a favore di ONLUS o di enti no profit per utilità sociale, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e preliminare verifica della possibilità di destinare al consumo la merce.