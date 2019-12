Riaperta a senso alternato la strada di Arcumeggia

È stata riaperta con circolazione a senso alternato la strada di accesso ad Arcumeggia venendo da Casalzuigno.

La via era rimasta bloccata ieri sera, 19 dicembre, da una frana: il materiale aveva invaso la sede stradale.

Ora la riapertura sulla parte non esposta al crollo, in attesa di completare lo studio dello smottamento e la completa messa in sicurezza.