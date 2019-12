Rifondazione comunista: “Anche in Lombardia liste di attesa scandalose”

«Anche in questi giorni il rapporto sulla sanità di Cittadinanza Attiva, redatto in base alle richieste di aiuto pervenute all’associazione denuncia lo scandalo delle liste di attesa per visite mediche e per esami diagnostici: 9 mesi per una visita oculistica, 8 per una cardiologica, 7,5 per odontoiatria e neurologia. Le attese medie per gli esami sono ancora più lunghe: in caso di mammografia 16 mesi, un anno per una risonanza, 11 mesi per una Tac e 10 per un ecodoppler».

I dati vengono sottolineati da Giovanna Capelli, responsabile Sanità Lombardia della segreteria regionale Prc/SE Lombardia per riproporre una delle battaglie di Rifondazione comunista: «Stop alle liste di attesa, sospensione della intramoenia e strategicamente sua abolizione totale».

«Questo sgretolarsi dell’accesso immediato alla cura per tutti e tutte è l’effetto della trentennale politica di tagli e aziendalizzazione della sanità pubblica e del conseguente trasferimento dei fondi alla sanità privata – aggiunge Giovanna Capelli – Produce ricorso alla prestazione privata (in genere intramoenia) e, se non si hanno i soldi, attesa o rinuncia alla cura con evidente pericolo per la vita propria vita. Questa denuncia è sacrosanta e anche Rifondazione comunista della Lombardia ha lanciato una campagna contro ticket e liste di attesa dove la denuncia puntuale e argomentata rappresentata da una mostra viene finalizzata alla organizzazione della mobilitazione popolare. Una battaglia per il diritto alla salute che si può vincere».