Ritardi nella consegna delle bollette Alfa, la scadenza dei pagamenti slitta al nuovo anno

La società di gestione del servizio idrico Alfa Srl ha annunciato che, a seguito dei disguidi verificatisi nella consegna delle bollette, in collaborazione con i Comuni interessati, ha posticipato la scadenza di pagamento delle fatture alla data del 7 gennaio 2020, anziché il 19 dicembre 2019, come riportato in bolletta.

I Comuni interessati da tale variazione sono: Arsago Seprio, Cairate, Castelseprio, Fagnano Olona, Golasecca, Gorla Maggiore, Lonate Ceppino, Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Vizzola Ticino.