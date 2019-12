Dopo i Ronchi, “potenziamo anche la farmacia di Madonna in Campagna”

«Potenziamo la farmacia di Arnate e Madonna in Campagna». Il consigliere comunale forzista Germano Dall’Igna lancia il richiamo a una attenzione ai quartieri più a Sud della città, dopo che Amsc ha investito per rinnovare spazi e servizi della farmacia di Ronchi, nella zona collinare della città.

«È innegabile che lo spostamento della farmacia dei Ronchi fosse necessario ed atteso da tempo» dice il capogruppo di Forza Italia, tornata in pieno (dopo qualche mese d’incertezze e silenzi) nelle file della maggioranza di Cassani. «Le motivazioni sono state ben espresse all’atto dell’inaugurazione di sabato 15 dicembre dal sindaco Andrea Cassani e dai presidenti di AMSC e 3SG Dott. Zenoni e Peroni ai quali vanno i ringraziamenti anche da Forza Italia. Dobbiamo sempre guardare avanti quindi è giusto concentrarsi sull’ampliamento dei servizi delle varie farmacie comunali, come già prospettato dal Dott. Zenoni».

«È doveroso anche per i consiglieri comunali che vivono nei vari rioni e maggiormente lo conoscono segnalare le diverse realtà» continua Dall’Igna. «A tal proposito suggerisco anche la farmacia comunale di Madonna in Campagna, che è una delle migliori per fatturato, sfruttando anche il Restyling del centro commerciale in itinere, potrebbe essere pronta a sperimentare nuovi servizi futuri utili ai cittadini, eventualmente ed in collaborazione con 3SG. Del resto detta farmacia dei rioni di Arnate e Madonna in Campagna è da sempre apprezzata per la posizione strategica, per i parcheggi ma e soprattutto per la professionalità degli operatori che vi operano, e di certo in grado progettare e consigliare ciò che è più utile ai cittadini».