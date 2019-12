San Carlo Diagnostic CDTT: nuova sede con punto prelievi Toma Lab

Il 12 dicembre 2019, San Carlo Diagnostic CDTT inaugura ufficialmente la sua nuova sede di via Castelfidardo 21, offrendo importanti opportunità ai cittadini di Busto Arsizio e della provincia di Varese. La struttura, già operativa dallo scorso agosto con spazi triplicati rispetto a quelli della ex sede storica di Piazza Trento e Trieste e nuovissimi macchinari di ultima generazione, presenta ora un’altra novità: l’attivazione al suo interno di un punto prelievi del Laboratorio Toma.

Il nuovo edificio di CDTT sarà quindi non solo un riferimento di livello per chiunque debba sottoporsi a radiografie, ecografie, mammografie, MOC, ecocolordoppler, ortopantomografie e risonanze magnetiche, ma anche per l’effettuazione di esami del sangue e indagini genetiche.

Un punto prelievi del Laboratorio Toma in convenzione con il SSN

Il punto prelievi del Laboratorio Toma presente in CDTT amplierà le possibilità di avvalersi di un’eccellenza unica sul territorio. Il laboratorio Toma è infatti riconosciuto mondialmente nei settori della citogenetica, della biologia molecolare, della diagnostica prenatale e nello studio e ricerca delle patologie riproduttive.

Alta qualità, al costo del ticket

Grazie alla convenzione con il SSN, San Carlo Diagnostic CDTT eroga le prestazioni sia in regime privato che attraverso la sanità pubblica, consentendo l’accesso agli esami tramite il pagamento del ticket. È inoltre in convenzione con le principali assicurazioni, casse mutue e fondi sanitari integrativi.

SAN CARLO DIAGNOSTIC CDTT SRL – via Castelfidardo 21

21052 Busto Arsizio (VA) | Tel. +390331623243

mail: studio@cdtt.it |www.sancarlocdtt.it