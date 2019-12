Scacchi: il gallaratese Riccardo Vada si aggiudica il 9^ Lampo d’Autunno

Si è disputata a Gallarate, nella sede della locale scacchistica, la nona edizione del torneo di scacchi “Lampo d’Autunno”, competizione in modalità “Blitz”, in cui i giocatori hanno solo cinque minuti a testa per terminare la partita.

Dopo nove partite davvero al cardiopalma, ha vinto proprio un gallaratese, Riccardo Vada con 8 punti su 9, davanti a Matteo Sunder di Biella (7 punti) e a Ion Capata di Como (6 punti).

Un altro gallaratese, il giovane Riccardo Serra (classe 2004), si aggiudica la coppa del primo nella fascia d’età “Under 16”.

A fine torneo, il Presidente della Scacchistica Gallaratese, Paolo Collaro, ha espresso particolare soddisfazione e gratitudine «anche per la partecipazione al torneo di altri due Presidenti di circolo della nostra Provincia: Maria Rosa Centofante di Varese ed Agostino Galli di Lonate Ceppino».