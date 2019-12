Scippi e furti, Borsano si sente insicura e si riunisce in assemblea

Un gruppo di cittadini di Borsano ha organizzato un’assemblea pubblica per questa sera (giovedì, ore 20,30) all’asilo nido Ferrario per parlare di sicurezza, alla luce di recenti episodi di furto e scippo (un caso capitato ad una donna) capitati nel quartiere.

La serata sarà aperta dall’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora che introdurrà la serata. Alla serata sono stati invitati anche alcuni rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio. Si parlerà delle azioni messe in campo dalle istituzioni e di come i cittadini possono collaborare tra loro e con le forze che garantiscono la sicurezza per ridurre al minimo i rischi.