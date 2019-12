Scomparsa da sabato, la famiglia la cerca

Una donna di 46 anni, residente a Varese, nel quartiere di Masnago, si è allontanata da casa nel pomeriggio di sabato 21 dicembre e da allora non si hanno più sue notizie.

I parenti hanno presentato denuncia alla Polizia di Varese e da allora sono attive le ricerche, concentrate nel centro cittadino e nei luoghi di abituale frequentazione della donna. L’ultima volta è stata vista in Via Veratti, prima in una sala espositiva e successivamente vicino ad un bar.

Al momento, non ha attivato il protocollo di ricerca pensando ad un allontanamento volontario. Non è escluso che venga attivato nelle prossime ore.