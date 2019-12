Sfigurò l’ex-fidanzato con l’acido, rigettato il patteggiamento

Il giudice per l’udienza preliminare Piera Bossi questa mattina (giovedì) ha rigettato la richiesta di patteggiamento a 5 anni di reclusione del legale della 38enne legnanese che lo scorso 7 maggio ferì gravemente al volto l’ex-fidanzato Giuseppe Morgante, gettandogli dell’acido sul volto e sfigurandolo per sempre. Nello stesso tempo la giudice ha rigettato la costituzione di parte civile della vittima e si è dichiarata incompatibile e ha rinviato l’udienza al 14 gennaio quando si deciderà per il rito processuale.

Il legale dell’imputata Sandro Cannalire, a questo punto, chiederà probabilmente una perizia psichiatrica per la sua assistita. Per lui c’è stato anche qualche momento di apprensione all’uscita dell’aula quando alcuni parenti della vittima hanno rivolto parole pesanti nei confronti dell’avvocato, accusato di aver accettato la difesa della donna. L’intervento dei Carabinieri ha riportato tutti alla calma.

Per il difensore di Morgante, Domenico Musocco, si è trattato di una vittoria: «Soddisfatti del risultato, ora vedremo come andrà il processo».