Sfonda il guard rail di viale Europa a Varese e precipita fuoristrada

Ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato il guard rail ed è precipitato fuori strada lungo viale Europa. L’incidente è avvenuto all’alba di sabato 14 dicembre, poco prima delle 5.

Galleria fotografica Auto fuori strada su viale Europa 4 di 7

Sul posto, per il recupero del mezzo finito in una piccola scarpata a bordo strada, sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un autogru hanno messo in sicurezza e recuperato la vettura.

Sono stati allertati anche l’ambulanza della Croce rossa di Varese e la polizia ma nessuno ha avuto bisogno delle cure ospedaliere.