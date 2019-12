Si cerca Paola, la polizia rinnova l’appello per la donna scomparsa da sabato

Continuano le ricerche della donna scomparsa da sabato e questa volta la questura di Varese a rinnovare l’appello nella speranza di trovare nuove segnalazioni su Paola Buzzi, la 46enne di cui non si ha traccia dalle 12.30 di quel giorno.

Paola si è allontanata dalla propria abitazione, situata a Varese tra i quartieri Montello e Sant’Ambrogio, lasciando telefono, borsa, chiavi di casa e dell’auto.

La donna era seguita per motivi sanitari da personale medico. È stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 19, a Varese in via Veratti. Sono in corso le ricerche da parte di tutti gli enti competenti. Chiunque dovesse incontrarla è pregato di contattare le forze dell’ordine componendo il 112.