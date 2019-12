Il sindaco in visita alla Brena a 100 anni dalla fondazione

Dopo la Tiba Tricot e la Petrovalves, ora la Brena Clemente & C. azienda leader nel settore delle costruzioni meccaniche che compie proprio quest’anno 100 anni di vita. Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale di Castellanza che, dallo scorso anno, ha deciso di intraprendere la strada dell’incontro e del dialogo con le eccellenze locali.

Un dialogo teso a conoscere le realtà produttive del territorio in termini di attività svolta e capitale umano impiegato, a capire le problematiche e analizzare le proposte, per poi costruire insieme soluzioni concrete. Questa mattina il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, accompagnata dalla Presidente del Consiglio Comunale, Lisa Letruria, si è recata personalmente alla Brena Clemente & C. e ha incontrato la famiglia Brena che ancora oggi gestisce l’azienda.

Fondata nel 1919, la Brena Clemente inizia la propria attività, nell’area nord di Milano, dove opera tuttora, quando l’economia industriale non aveva ancora preso il sopravvento su quella agricola.

Ancora oggi l’azienda è gestita dalla famiglia Brena, garanzia di esperienza di lavoro e di continuo aggiornamento tecnologico ed occupa 23 dipendenti.

Estesa su una superficie di 7600 mq, di cui oltre 3700 coperti, dispone di quanto di più moderno esista per la realizzazione dei propri prodotti: (lavorazioni meccaniche, dentatura di ingranaggi e coppie coniche, ecc.) macchinari ed attrezzature, tecnologie di produzione e di controllo in grado di soddisfare le più svariate ed esigenze richieste del settore.

La Brena Clemente possiede una riconosciuta specializzazione nella produzione di componenti e gruppi meccanici ad alto contenuto tecnologico, destinati ovunque esista la necessità di trasmettere il moto come coppie coniche, alberi di trasmissione, alberi primari e secondari, alberi scanalati, ingranaggeria per cambi di velocità e riduttori, gruppi di trasmissione per auto a 2 ed a 4 ruote motrici, gruppi di trasmissione per elicotteri, alberi motori scomponibili, ingranaggi distribuzione motore.

Particolari questi che vengono contemporaneamente prodotti per soddisfare le varie richieste della clientela.

La Brena Clemente è riuscita a raggiungere questo traguardo, avendo impostato la propria capacità di lavoro e creato delle aree produttive, allʼinterno dellʼazienda, secondo ben definiti settori di mercato: aeronautico, automobilistico (sportivo ed industriale), motociclistico (sportivo ed industriale), nautico (sportivo ed industriale), navale, industriale.

“E’ questa la terza tappa del nostro viaggio – spiega il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – finalizzato a conoscere la realtà produttiva in termini di attività svolta e capitale umano impiegato, a capire le problematiche e analizzare le proposte, per poi costruire insieme soluzioni concrete. Anche in questo caso, come nei precedenti, quello che colpisce è la passione e la curiosità che diventa il motore per connettere le conoscenze e creare innovazione made in Italy”. La Brena è un’altra delle tante eccellenze produttive ancora presenti sul nostro territorio cittadino”.