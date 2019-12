Spedizioni regolari e Spedizioni Veloci quali sono le migliori?

Se sei capitato in questa pagina è perché sei in procinto di spedire qualcosa e hai bisogno di conoscere quali sono le differenze fra le spedizioni regolari e le spedizioni veloci. Sicuramente la prima differenza che hai notato è nel prezzo, infatti le spedizioni normali hanno un costo leggermente inferiore rispetto al corriere espresso. In questo articolo andremo ad evidenziare le differenze tra questi due servizi al fine di farti scegliere il servizio più adatto alle tue esigenze.

Spedizioni regolari

Quando parliamo di spedizioni regolari parliamo di spedizioni che per raggiungere il destinatario finale impiegano minimo 3 giorni lavorativi, molti di più se parliamo delle isole. Queste spedizioni come abbiamo già detto sono sicuramente molto più economiche rispetto alle altre ma hanno di contro il numero di giorni necessari per raggiungere la spedizione. Se non abbiamo urgenza di recapitare il pacco e il pacco non contiene alcun tipo di genere alimentare possiamo allora sfruttare questa soluzione che ci permette di risparmiare denaro. Le spedizioni regolari vengono eseguite da tutte le grandi e piccole ditte di trasporti che troviamo all’interno del nostro comune di residenza, è perciò molto più semplice organizzarle. Per ogni pacco spedito ci viene fornito un ID grazie al quale possiamo tracciare il nostro pacco e sapere sempre dove si trova. Questo stesso ID possiamo inviarlo anche al destinatario che provvederà a seguire il pacco per suo conto. Chi sceglie questa opzione generalmente sceglie anche di ricevere il servizio di riconsegna ossia il corriere si rende disponibile a fare minimo due tentativi di consegna al destinatario solo al terzo fallimento il pacco finirà in gestione. Se non viene riscattato il pacco tornerà al mittente.

Spedizioni veloci

L’ultima era del progresso vuole che i corrieri possano offrirci spedizioni veloci anche in sole 24 ore. Questo perché il pacco non rimane fermo in magazzino ma viene subito caricato sull’autotrasportatore che lo porterà al corriere del comune di residenza. Autotrasportatori e corrieri molto spesso cooperano insieme, i corrieri si occupano delle spedizioni in città gli autotrasportatori si occupano di portare i vari pacchi da una città all’altra in tutta Italia. Il vantaggio di queste spedizioni super rapide è la possibilità di inviare pacchi urgenti ed anche alimentari senza paura che il cibo si guasti. Altro vantaggio è avere un cliente felice che appena acquistato il suo prodotto potrà averlo a casa propria. Anche qui è previsto un codice ID del pacco che permette di vedere dove si trova la nostra spedizione in tempo reale. Oltre all’ID troviamo anche il servizio di riconsegna con più tentativi. A fornire questo genere di servizio non sono tutte le ditte di trasporto perché richiede una rete capillare ed un servizio impeccabile.

Tra le due soluzioni la migliore è sicuramente l’ultima. Questo perché un qualsiasi cliente è sempre più predisposto ad acquistare presso un’attività che garantisce una spedizione rapida e senza lunghe attese.