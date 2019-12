Statale 394, riapre il sottopasso ferroviario di viale Dante

Riapre alle 17 di martedì 10 dicembre il sottopasso ferroviario di viale Dante Alighieri a Luino.

Galleria fotografica Luino: finiti i lavori sul ponte della ferrovia 4 di 11

Nel pomeriggio si è tenuto un sopralluogo attorno alle 15.30 alla presenza del comandante della polizia locale e dei tecnici nel corso del quale è stata verificata la conclusione dei lavori.

Lavori che di fatto sono terminati con un giorno di anticipo: la riapertura della strada era prevista infatti per l’11 di dicembre.

La chiusura del sottopasso si è resa necessaria per opere di ristrutturazione e consolidamento del ponte realizzati da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana.

Per raggiunger eil centro di Luino non sarà dunque più necessario seguire il tragitto alternativo della via Fornara (da Germignaga) o Don Folli (in fregio al Tresa).