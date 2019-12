Stelle e medaglie al merito: la grande serata del Coni Varese

Una serata per applaudire i tanti nomi che danno lustro allo sport del nostro territorio. Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 dicembre (dalle 18), il Salone Estense di via Sacco (al pian terreno del municipio) il Coni provinciale consegnerà le benemerenze al merito sportivo riferite all’anno 2018: una “processione” numerosa da parte di tanti atleti – molti dei quali giovani e giovanissimi – che hanno ottenuto risultati di rilevanza nazionale o internazionale nelle rispettive discipline.

La cerimonia servirà anche per assegnare il “Premio Ravasi”, una peculiarità della sezione varesina, che andrà alla memoria di Paolo De Maio, per tanti anni segretario e coordinatore del Coni provinciale. Una figura che ha lasciato un grande segno all’interno del comitato olimpico locale e che sarà così ricordata con commozione e affetto.

Tra le benemerenze più importanti ci sono le medaglie d’oro al merito sportivo (ai singoli atleti) e le “stelle” assegnate a dirigenti e società. Nel primo e ristretto gruppo troviamo Livia Bregonzio, campionessa mondiale di immersione in apnea, e Daniela Mazzocchi, iridata di tiro a volo nella disciplina della fossa universale a squadre.

La Stella d’oro invece a due dirigenti molto noti nei rispettivi ambiti: Pietro Tallone per la pallacanestro e Massimo Petazzi per la pallamano (quest’ultimo è l’anima di tutto il movimento sviluppatosi a Cassano Magnago). Per quanto concerne le società invece, ci sarà la consegna della Stella di bronzo alla Canottieri Luino del presidente Manzo. La medesima onorificenza andrà anche a una figura particolarmente importante in ambito sportivo, anche se spesso poco conosciuta, un cronometrista: si tratta di Pierluigi Giambra che, appunto, fa parte della FICR.

Di seguito invece riportiamo l’elenco completo degli atleti che hanno ottenuto le altre medaglie, d’argento e di bronzo, al merito sportivo. Ci sono nomi notissimi (dai nuotatori Martinenghi e Castiglioni ai calciatori della Pro Patria che hanno vinto la Serie D, da molti canottieri azzurri al canoista Dressino e al ginnasta Edalli, entrambi già alle Olimpiadi fino all’ostacolista Perini) e tanti altri che spesso non finiscono in prima pagina ma che hanno ugualmente portato in alto il nome delle loro società e del movimento sportivo nostrano. Tra parentesi la loro disciplina di riferimento.

Medaglia D’argento al merito sportivo

Caramaschi Elisa (Canottaggio sedile fisso)

Ciura Silvia (Canottaggio sedile fisso)

Cozzi Marco (Canottaggio sedile fisso)

De Pieri Elena (Canottaggio sedile fisso)

De Vita Deborah (Kickboxing)

Felli Jody (Canottaggio sedile fisso)

Lombardo Alice (Canottaggio sedile fisso)

Mussida Giulia (Canottaggio sedile fisso)

Ossola Eva Angela (Canottaggio sedile fisso)

Scolari Stefano (Canottaggio sedile fisso)

Vidrasc Valentino (Pesca sportiva)

Medaglie di Bronzo al merito sportivo

Bassanese Alessandra (Pallamano)

Battagin Deborah (Canottaggio sedile fisso)

Binda Alexis (Canottaggio sedile fisso)

Biolcati Christian (Canottaggio sedile fisso)

Broggini Ilaria (Canottaggio)

Canziani Erika (Pallamano)

Castiglioni Arianna (Nuoto)

Chiarion Mattia (Calcio)

Colombo Riccardo (Calcio)

Dalla Costa Ilaria (Pallamano)

Dell’Acqua Marco (Auto storiche)

Di Salvo Alice (Canottaggio sedile fisso)

Disabato Donato (Calcio)

Dressino Giulio (Canoa Kayak)

Edalli Ludovico (Ginnastica artistica)

Faccin Karen Andrea (Canottaggio)

Farina Christian (Pesistica)

Ferretti Lisamarie (Canottaggio sedile fisso)

Gazo Francesco (Calcio)

Ghiraldini Samuele (Tiro con l’arco)

Lalicata Francesco Emilio (Canottaggio sedile fisso)

Mangano Giulio (Calcio)

Marchetti Elisa (Canottaggio sedile fisso)

Mignemi Giulia (Canottaggio)

Milan Giulia (Pallamano)

Monti Mirko (Tiro con l’arco)

Montoli Gloria (Pallamano)

Ondoli Chiara (Canottaggio)

Pavesi Ugo (Volo a vela)

Perilli Danilo (Canottaggio sedile fisso)

Perini Lorenzo (Atletica leggera)

Piatti Alice (Pallamano)

Piatti Sara (Pallamano)

Ponti Arianna Virginia (Pallamano)

Santopolo Alice (Canottaggio)

Scalise Giovanni (Pesistica)

Umana Roberto (Pesistica)

Zanellini Sara (Pallamano)