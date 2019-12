Tanta curiosità per il presepe itinerante di Abbiate

Ha destato molta curiosità il presepe itinerante per le strade di Abbiate Guazzone. Un vero e proprio percorso con pastori e re magi posizionati sulle rotonde della frazione di Tradate e che, con il passare dei giorni, “si muovono” verso il centro del presepe, in piazza Unità d’Italia, proprio dietro la Chiesa di San Pietro e Paolo, dove è stata costruita la mangiatoia che accoglie Maria, Giuseppe e Gesù Bambino.

La particolarità di questo presepe itinerante, realizzato con sagome in legno, è proprio quella che, in questi giorni di festa, le sagome vengono spostate la sera, o la notte, dando l’impressione che il presepe sia in movimento, fino all’arrivo dei Re Magi per la notte della Befana. L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Amici dell’Asilo, già molto attiva in paese con l’organizzazione di diverse proposte per tutto l’anno. Con il presepe itinerante, i volontari hanno dato un tocco in più in questo Natale nella frazione di Abbiate Guazzone, da sempre molto attiva nel periodo delle festività.