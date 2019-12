Teatro pieno al concerto gospel per la prevenzione dell’occhio pigro

Nella serata di ieri, sabato 28, hanno scaldato il teatro San Giovanni Bosco, i Joyful Singers con un concerto gospel diretto dal Maestro Davide Bontempo.

Il concerto si è rivelato un successo ancor prima di andare in scena, con il teatro colmo e gli spettatori in piedi nei corridoi della sala.

La serata, organizzata da Lions club Busto Arsizio e JCI Varese, in collaborazione con i Joyful Singers e Musikademia, e con il patrocinio del Comune, è andata a sostegno della campagna “A me gli occhi” per la prevenzione dell’ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro” che colpisce la popolazione infantile.

Ha aperto il concerto Federico Antoniazza, salutando Paolo Bellotti, Chiara Milani, Fabio Crespi in rappresentanza di JCI e ringraziando l’amministrazione comunale, la Fondazione comunitaria del Varesotto e gli sponsor.

Il segretario di Lions Club, Mario Gallazzi, ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’iniziativa “A me gli occhi” che dal 2008 offre a tutte le scuole dell’infanzia un aiuto per combattere l’ambliopia.

Presente in sala anche il presidente di Ascom, Rudy Collini e Mattia Valassina, presidente Giovani Imprenditori Confcommercio, mentre in rappresentanza dell’amministrazione comunale il consigliere Alessandro Albani e il vicesindaco, assessore alla cultura e all’identità, Manuela Maffioli. «Si tratta di un sodalizio che intendiamo continuare nel tempo; concedere un patrocinio significa che l’amministrazione condivide» ha precisato il vicesindaco Manuela Maffioli. «Questo avviene specialmente quando la cultura è impegnata in una causa nobile mettendosi a servizio della società, soprattutto per i bambini; è un investimento vero per il nostro futuro, in cui la cultura fa un triplo salto in avanti arricchendosi con la strada della solidarietà» ha chiosato l’assessore orgogliosa della città, del suo quartiere e del coro di Davide Bontempo.

Il coro dopo la carrellata di brani come “Every time I feel the spirit”, “I sing because I’m happy”,

“Let the river run”, “Man in the mirror” e “If you ever needed the lord before”, ha chiuso il concerto augurando un buon 2020 con testi famosissimi come “Jingle bells rock”, “Carol of the bells”, “Somebody to love” e “Oh happy day”