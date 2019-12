Una torre di 100 metri di luci e colori nel Natale di Milano

Inaugura nel cuore del capoluogo lombardo lo spettacolare osservatorio Pandora: ponte ideale tra cielo e terra – e installazione fisica che illuminerà la città con un light show lungo i 108 metri d’altezza della torre che lo ospita – STARGAZING è un progetto che unisce design, arte multimediale e sistemi interattivi. Le iconiche architetture giopontiane di Torre Branca -che nelle stesse esprime l’essenza di una milanesità storica ma costantemente proiettata nel futuro- intercettano l’intenzione di regalare un’esperienza contemporanea che racchiuda intrattenimento ed emozione in un’opera di valore urbano.

Le oltre 300 sorgenti LED rosa -colore iconico di Pandora– si accenderanno in un’installazione caleidoscopica interattiva sviluppata in verticale che avrà come ingresso a terra un portale luminoso ricreato sulla “O” coronata simbolo di Pandora, attraverso cui accedere ad un percorso di suggestioni che porta in alto, verso le stelle. Il percorso proseguirà poi alla scoperta delle numerose attività interattive tutte contraddistinte dal trait d’union delle stelle, che Pandora ha preso in prestito dal cielo per illuminare il cammino verso STARGAZING: e allora ecco che un wall interattivo consentirà di “trasformarsi” in una costellazione, ali luminose trasformeranno i visitatori in angeli avvolti di luce, una seduta a forma di “O” coronata luminosa rappresenterà un piacevole diversivo prima di procedere con l’ascesa fino alla cima della torre. Ecco dunque il momento di salire in cima alla torre, fino al cuore di STARGAZING, un cielo infinito di desideri. L’ascensore accompagnerà i visitatori in alto, ad oltre 100 metri sopra la città: qui gli ospiti troveranno ad attenderli una sorprendente esperienza immersiva, fatta di stelle e sensazioni uniche, che li proietterà nello spazio infinito. Una “Infinity mirror room” frutto della programmazione digitale realizzata da Expect Nothing Studio e dell’allestimento scenico pensato da Paola Salvi. Il viaggio prevede un’ulteriore tappa: ai piedi della torre, i visitatori avranno l’occasione di vivere con la persona del cuore l’esperienza unica di interagire con l’istallazione luminosa della torre. Con un solo gesto potranno infatti accendere una stella: semplicemente premendo un bottone potranno illuminare la torre con effetti speciali.

Sarà possibile immortalare l’emozione del momento con una foto, condividendo poi lo scatto sui propri canali social con gli hashtag #PandoraPerMilano e #PandoraStargazing. Inoltre si riceverà un piccolo dono: una stella firmata Pandora da custodire a ricordo dell’esperienza o da donare alla persona del cuore per rendere ancora più speciale il Natale trascorso insieme.

STARGAZING avrà inizio l’11 dicembre con un esclusivo evento di lancio su invito: sotto lo sguardo degli ospiti, accolti da una madrina d’eccezione, Pandora darà il via alle celebrazioni del Natale con uno spettacolo carico di emozioni, effetti speciali e musica. Successivamente la torre sarà aperta al pubblico gratuitamente il 12 e il 13 dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e il 14 e il 15 dicembre dalle 10 alle 23 per far sì che tutti possano vivere la straordinaria esperienza di salire a 108 metri di altezza e ammirare Milano in un gioco di luci davvero unico (le visite saranno prenotabili su questo sito o recandosi direttamente presso la torre). Inoltre ogni giorno alle ore 19 la Torre si animerà con una emozionante coreografia luminosa. Pandora, con il progetto STARGAZING, desidera trasformare uno dei simboli della città di Milano in un luogo di condivisione, per esprimere i desideri di tutte le persone che credono nella magia del Natale. Un dono per tutti i milanesi, un invito ad alzare gli occhi al cielo con meraviglia per riscoprire ancora una volta il valore più profondo delle Feste.