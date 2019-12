Tre furti in poche ore: “Segnalate sempre le presenze sospette”

Ladri in azione a Buguggiate. Nella giornata di domenica 15 dicembre sono stati segnalati infatti tre furti commessi in abitazione: due in via Garibaldi e uno in via 25 aprile.

L’allarme è stato diffuso attraverso la chat del controllo del territorio per mettere tutti i cittadini in guardia.

“Vi ricordo che l’orario a rischio maggiore è tra le 17 e le 20” si spiega, ricordando anche di “segnalare qualsiasi presenza sospetta e annotate le targhe se potete. La massima attenzione di tutti potrebbe fare la differenza”.