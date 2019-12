Uboldo, la riqualificazione di via per Cerro riaccende malumori tra le minoranze

La riqualificazione di via Per Cerro a Uboldo crea ancora discordia tra il gruppo di maggioranza e le minoranze. Il consigliere del gruppo Per Uboldo Alessandro Colombo è intervenuto sulla vicenda della riqualificazione di via Per Cerro, ribattendo sulla pericolosità del tratto di strada appena riqualificato: «È stata ristretta la carreggiata per far posto ad una pista ciclabile lungo una strada che non presenta le condizioni per ospitare anche una pista ciclabile. Era sufficiente semplicemente rifare il marciapiede che già c’era».

Il progetto di riqualificazione della via Per Uboldo era stato approvato dalla precedente amministrazione Guzzetti e prevedeva oltre alla riqualificazione del marciapiede e del manto stradale anche la creazione sul lato sinistro di un percorso ciclo-pedonale.

«Non abbiamo potuto fare altro che proseguire con questo progetto e migliorarlo laddove fosse necessario, anche perché bloccarlo avrebbe significato la perdita dei finanziamenti di Regione Lombardia e un contenzioso con la ditta che già aveva iniziato i lavori – sottolinea il sindaco Luigi Clerici -. Certo, se avessimo potuto scegliere avremmo agito in maniera diversa, ma a lavori iniziati non potevamo fare niente, soprattutto considerando che il progetto rispetta i parametri legislativi».